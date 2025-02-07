Сборная Финляндии победила команду Швейцарии в серии буллитов в Еврохоккейтуре

6 февраля стартовал шведский этап Еврохоккейтура. В 21:45 мск в Стокгольме на лёд «Авичи-Арены» вышли сборные Швейцарии и Финляндии. Победу во встрече одержали хоккеисты финской национальной команды со счётом 1:0.

В основное время и в овертайме ни одна команда не открыла счёт. Однако в серии послематчевых буллитов шайбу успешно забросил финский нападающий Хенрик Боргстрём.

Таким образом, финская сборная закрыла поражение от команды Швейцарии, которая одержала победу над Финляндией 15 декабря.

Следующая игра команды Финляндии состоится 8 февраля. Соперником финнов станет сборная Швеции. Матч начнётся в 18:00 мск.