Результаты игрового дня Еврохоккейтура 6 февраля

В четверг, 6 февраля, стартовал шведский этап Еврохоккейтура. В общей сложности на эту дату было запланировано два матча.

В 21:00 мск в столице Швеции Стокгольме на лёд «Авичи-Арены» вышли национальные команды Чехии и Швеции. Победу со счётом 4:1 одержали чехи.

В 21:45 мск в Лангау состоялся матч между сборными Швейцарии и Финляндии. Команды не смогли выявить сильнейшего ни в основное время, ни в овертайме, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказались финны.

Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

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