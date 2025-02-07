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Результаты игрового дня Еврохоккейтура 6 февраля

Результаты игрового дня Еврохоккейтура 6 февраля
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В четверг, 6 февраля, стартовал шведский этап Еврохоккейтура. В общей сложности на эту дату было запланировано два матча.

В 21:00 мск в столице Швеции Стокгольме на лёд «Авичи-Арены» вышли национальные команды Чехии и Швеции. Победу со счётом 4:1 одержали чехи.

Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
06 февраля 2025, четверг. 21:00 МСК
Чехия
Окончен
4 : 1
Швеция
1:0 Хлапик (Зогорна) – 02:32     1:1 Хартманн (Линдберг, Берглунд) – 03:57     2:1 Зборжил (Кунц, Райхель) – 35:13     3:1 Ленц (Тихачек, Коусал) – 49:50 (pp)     4:1 Райхель – 59:42 (sh)    

В 21:45 мск в Лангау состоялся матч между сборными Швейцарии и Финляндии. Команды не смогли выявить сильнейшего ни в основное время, ни в овертайме, а в серии послематчевых буллитов сильнее оказались финны.

Еврохоккейтур . Хоккейные игры Beijer
06 февраля 2025, четверг. 21:45 МСК
Швейцария
Окончен
0 : 1
Б
Финляндия
0:1 Боргстрём – 65:00    

Напомним, в отсутствие сборной России в Еврохоккейтуре выступают национальные команды Финляндии, Чехии, Швеции и Швейцарии.

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