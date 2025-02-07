Аймурзин уронил Дроздова, судья отпрыгивал от игроков. Фото победы «Северстали» над ЦСКА

6 февраля в Москве на стадионе «ЦСКА-Арена» закончился матч регулярного сезона чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный ЦСКА принимал череповецкую «Северсталь». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3.

На третьей минуте первого периода Руслан Абросимов с передач Алексея Кручинина и Янни Калдиса открыл счёт во встрече. На шестой минуте периода Николай Чебыкин с передач Артёма Щучинова и Михаила Ильина удвоил преимущество гостей.

На седьмой минуте второго периода Данил Аймурзин с передач Михаила Котляревского и Марка Барберио сделал счёт 3:0. На 11-й минуте периода Максим Мамин с передачи Никиты Нестерова забросил первую шайбу ЦСКА в игре.

На четвёртой минуте третьего периода Кристиан Ярош с передач Максима Мамина и Павла Карнаухова сократил отставание московского клуба до минимума. На 13-й минуте периода Михаил Котляревский сделал счёт 4:2. На 14-й минуте периода Прохор Полтапов с передачи Кирилла Долженкова вновь сократил отставание ЦСКА до минимума.

Лучшие фото с матча ЦСКА — «Северсталь» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.