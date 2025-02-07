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Джон Торторелла: надеюсь, у Мичкова будет отличный перерыв

Джон Торторелла: надеюсь, у Мичкова будет отличный перерыв
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла ответил на вопрос о том, нужен ли 20-летнему российскому нападающему Матвею Мичкову перерыв, который состоится в регулярном чемпионате НХЛ на время проведения Турнира четырёх наций с 12 по 20 февраля 2025 года.

«О боже, конечно. Я слышал, он с нетерпением ждёт этого. Он через многое прошёл, я надеюсь, что у него будет отличный перерыв», — приводит слова Тортореллы журналист Джейми Басков в социальной сети X.

Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков, который проводит свой первый сезон в НХЛ, не набрал ни одного очка на протяжении семи матчей подряд. Всего на его счету в текущем сезоне 53 игры, 14 заброшенных шайб и 20 результативных передач.

Видео: Джон Торторелла взаимодействует с Мичковым через Замулу

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