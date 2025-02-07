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Джон Торторелла прокомментировал свой конфликт с Матвеем Мичковым

Джон Торторелла прокомментировал свой конфликт с Матвеем Мичковым
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался о своём конфликте на скамейке запасных с 20-летним российским нападающим Матвеем Мичковым. В ночь с 30 на 31 января мск Торторелла снял Мичкова с игры в середине второго периода домашнего матча регулярного чемпионата с «Нью-Йорк Айлендерс» (0:3), при этом нападающий пытался оспорить решение тренера.

«Конфликт, который у меня был с ним, — это не расставленные точки над „И“. У него потрясающая индивидуальность, и он стал лучше. Нам нужно найти — и пока мы не смогли этого сделать — кого-то, кто мог бы сыграть с ним», — приводит слова Тортореллы журналист Джейми Басков в социальной сети X.

Российский форвард «Филадельфии» Матвей Мичков, который проводит свой первый сезон в НХЛ, не набрал ни одного очка на протяжении семи матчей подряд. Всего на его счету в текущем сезоне 53 игры, 14 заброшенных шайб и 20 результативных передач.

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