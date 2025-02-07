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Матвей Мичков прервал восьмиматчевую безголевую серию, поразив ворота «Вашингтона»

Матвей Мичков прервал восьмиматчевую безголевую серию, поразив ворота «Вашингтона»
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20-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», который проходит в эти минуты на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США, штата Пенсильвания). На 18-й минуте игры Мичков открыл счёт, реализовав выход один на один с голкипером гостей Чарли Линдгреном.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31     1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07     1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17    

Тем самым Матвей прервал свои негативные серии без заброшенных шайб и без набранных очков в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его безголевая серия составила к этому моменту восемь игр, безочковая — семь игр.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
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