Матвей Мичков прервал восьмиматчевую безголевую серию, поразив ворота «Вашингтона»
Поделиться
20-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», который проходит в эти минуты на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США, штата Пенсильвания). На 18-й минуте игры Мичков открыл счёт, реализовав выход один на один с голкипером гостей Чарли Линдгреном.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
1 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31 1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07 1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17
Тем самым Матвей прервал свои негативные серии без заброшенных шайб и без набранных очков в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его безголевая серия составила к этому моменту восемь игр, безочковая — семь игр.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 февраля 2025
-
04:13
-
04:08
-
03:52
-
03:48
-
03:47
-
02:37
-
02:22
-
00:54
-
00:41
- 6 февраля 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:23
-
23:19
-
23:15
-
23:13
-
23:07
-
23:05
-
23:00
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:39
-
22:35
-
22:35
-
22:30
-
22:15
-
22:13
-
22:00
-
21:50
-
21:48
-
21:47
-
21:46
-
21:44