Матвей Мичков прервал восьмиматчевую безголевую серию, поразив ворота «Вашингтона»

20-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков отметился заброшенной шайбой в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», который проходит в эти минуты на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США, штата Пенсильвания). На 18-й минуте игры Мичков открыл счёт, реализовав выход один на один с голкипером гостей Чарли Линдгреном.

Тем самым Матвей прервал свои негативные серии без заброшенных шайб и без набранных очков в матчах регулярного чемпионата НХЛ. Его безголевая серия составила к этому моменту восемь игр, безочковая — семь игр.

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