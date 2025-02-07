Александр Овечкин сократил отставание от рекорда Уэйна Гретцки до 15 шайб

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Гол 39-летнего капитана позволил «Кэпиталз» сравнять счёт на 20-й минуте игры, после первого периода на табло ничья 1:1.

Для Овечкина эта шайба стала 879-й в регулярных чемпионатах НХЛ. Таким образом, Александр ещё на один гол сократил своё отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки, на счету которого 894 гола. Теперь отставание Овечкина от рекорда Гретцки составляет 15 шайб.

Также на счету Александра Овечкина в регулярных чемпионатах НХЛ 711 результативных передач. Таким образом, всего за карьеру российский форвард набрал в регулярных сезонах НХЛ 1590 очков.

Видео: Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»