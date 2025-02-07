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Александр Овечкин догнал Фила Эспозито в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ

Александр Овечкин догнал Фила Эспозито в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ
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39-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на 11-е место по результативности за всю историю НХЛ, догнав в рейтинге Фила Эспозито.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
2-й период
2 : 2
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31     1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07     1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17     2:2 Фёрстер (Андре, Конечны) – 27:23 (pp)    

В ночь с 6 на 7 февраля мск Овечкин отметился заброшенной шайбой в выездном матче регулярного чемпионата НХЛ с «Филадельфией Флайерз». Гол 39-летнего капитана позволил «Кэпиталз» сравнять счёт на 20-й минуте игры, установив на табло ничью 1:1 к концу первого периода.

Благодаря этому Овечкин набрал своё 1590-е (879+711) очко в регулярных чемпионатах НХЛ. В активе Эспозито также 1590 очков (717+873). 10-е место занимает Джо Сакик — 1641 очко (625+1016), рекорд лиги принадлежит Уэйну Гретцки — 2857 баллов (894+1963).

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Реакция раздевалки «Вашингтона» на хет-трик Овечкина

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