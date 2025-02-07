Овечкин после гола в ворота Федотова обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которым забивал

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Филадельфию Флайерз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 1:1. В составе «Вашингтона» гол забил российский нападающий Александр Овечкин, поразив ворота соотечественника Ивана Федотова. Ранее Овечкин ни разу не забивал Федотову.

Таким образом, Федотов стал 180-м вратарём в истории североамериканской лиги, которому забивал Овечкин. Нападающий обновил рекорд НХЛ по числу вратарей, которые пропускали от него хотя бы одну шайбу.

Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»