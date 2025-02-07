Матвей Мичков в матче с «Вашингтоном» оформил третий дубль в НХЛ за карьеру

20-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», который проходит в эти минуты на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США, штата Пенсильвания). На 32-й минуте игры Мичков вывел «Флайерз» вперёд со счётом 3:2, завершив комбинацию своей команды

Ранее Матвей поразил ворота Чарли Линдгрена на 18-й минуте, реализовав выход один на один — его бросок открыл счёт в матче.

Этот дубль стал для Мичкова третьим за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ — до этого он отличился дважды в выездной встрече с «Эдмонтоном» (3:4) 16 октября 2024 года, а также в выездной игре с «Бостоном» (3:4) 7 декабря 2024 года.

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