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Матвей Мичков в матче с «Вашингтоном» оформил третий дубль в НХЛ за карьеру

Матвей Мичков в матче с «Вашингтоном» оформил третий дубль в НХЛ за карьеру
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20-летний российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков оформил дубль в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Вашингтон Кэпиталз», который проходит в эти минуты на льду «Уэллс Фарго-центра» в Филадельфии (США, штата Пенсильвания). На 32-й минуте игры Мичков вывел «Флайерз» вперёд со счётом 3:2, завершив комбинацию своей команды

НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31     1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07     1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17     2:2 Фёрстер (Андре, Конечны) – 27:23 (pp)     3:2 Мичков (Аболс, Драйсдейл) – 31:19     3:3 Эллер (Рэддиш) – 46:23     3:4 Чикран (Карлсон, Рэддиш) – 52:05    

Ранее Матвей поразил ворота Чарли Линдгрена на 18-й минуте, реализовав выход один на один — его бросок открыл счёт в матче.

Этот дубль стал для Мичкова третьим за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ — до этого он отличился дважды в выездной встрече с «Эдмонтоном» (3:4) 16 октября 2024 года, а также в выездной игре с «Бостоном» (3:4) 7 декабря 2024 года.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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