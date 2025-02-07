Овечкин повторил рекорд Лемье по числу серий из четырёх матчей подряд с голами

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит второй период. Счёт в матче 2:2. Одну из шайб в составе «Вашингтона» забросил российский нападающий Александр Овечкин и продлил голевую серию до четырёх игр.

Овечкин оформил свою 34-ю серию из четырёх матчей подряд с голами, сравнявшись с рекордом Марио Лемье по этому показателю. Единственный другой игрок с хотя бы 30 такими сериями — Уэйн Гретцки (30).

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