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Матвей Мичков повторил достижение Симона Ганье в «Филадельфии» 25-летней давности

Матвей Мичков повторил достижение Симона Ганье в «Филадельфии» 25-летней давности
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В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31     1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07     1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17     2:2 Фёрстер (Андре, Конечны) – 27:23 (pp)     3:2 Мичков (Аболс, Драйсдейл) – 31:19     3:3 Эллер (Рэддиш) – 46:23     3:4 Чикран (Карлсон, Рэддиш) – 52:05    

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков оформил дубль.

Таким образом, Мичков записал на свой счет 11-ю игру в карьере, в которой он набрал несколько очков, что является лучшим показателем за один сезон для новичка «Флайерз» со времен Симона Ганье (11 в сезоне 1999/2000).

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