Матвей Мичков повторил достижение Симона Ганье в «Филадельфии» 25-летней давности

В эти минуты в Филадельфии на стадионе «Уэллс Фарго-центр» проходит очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги, в котором «Филадельфия Флайерз» принимает «Вашингтон Кэпиталз».

На момент написания новости проходит первый период. Счёт в матче 3:2 в пользу хозяев. В этой встрече российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков оформил дубль.

Таким образом, Мичков записал на свой счет 11-ю игру в карьере, в которой он набрал несколько очков, что является лучшим показателем за один сезон для новичка «Флайерз» со времен Симона Ганье (11 в сезоне 1999/2000).

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