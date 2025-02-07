Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил второй результативный пас в сезоне

Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», который проходит в эти минуты на «Амали-Арене» в Тампе (США, штата Флорида). На 31-й минуте игры Василевский поучаствовал в комбинации, по итогам которой нападающий Брэндон Хагель вывел «молний» вперёд со счётом 2:1.

Этот ассист стал для Василевского вторым в текущем сезоне. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ российский вратарь выполнял результативный пас 22 раза.

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