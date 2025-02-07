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Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил второй результативный пас в сезоне

Голкипер «Тампы» Андрей Василевский оформил второй результативный пас в сезоне
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Российский вратарь «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрей Василевский отметился результативной передачей в домашнем матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой Сенаторз», который проходит в эти минуты на «Амали-Арене» в Тампе (США, штата Флорида). На 31-й минуте игры Василевский поучаствовал в комбинации, по итогам которой нападающий Брэндон Хагель вывел «молний» вперёд со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 09:23 (pp)     1:1 Амадио (Штюцле, Шабо) – 25:27     2:1 Хагель (Макдона, Василевский) – 30:14     3:1 Пойнт (Кучеров, Гонсалвес) – 55:44     4:1 Чернак (Пойнт) – 59:08     5:1 Чаффи (Рэддиш, Лиллеберг) – 59:34    

Этот ассист стал для Василевского вторым в текущем сезоне. Всего за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ российский вратарь выполнял результативный пас 22 раза.

Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат NHL Enterprises, L.P.

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