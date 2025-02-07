Гол Ивана Проворова не помог «Коламбусу» избежать поражения в матче с «Ютой»

В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Коламбус Блю Джекетс» и «Юта». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2.

В составе победителей голами отметились Лоусон Круз, Олли Мяяття и Дилан Гюнтер. За «Коламбус» отличились Джастин Дэнфорт и российский защитник Иван Проворов.

Отметим, что «Юта» одержала вторую подряд победу после неудачной серии из пяти поражений. В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Рейнджерс», а «Юта» встретится с «Каролиной».

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