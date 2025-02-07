Гол Ивана Проворова не помог «Коламбусу» избежать поражения в матче с «Ютой»
Поделиться
В Коламбусе (США) на стадионе «Нейшнвайд-Арена» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Коламбус Блю Джекетс» и «Юта». Гости одержали победу в овертайме со счётом 3:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Дэнфорт (Харрис) – 05:51 1:1 Круз (Доан, Кесселринг) – 22:06 1:2 Мяяття (Бьюгстад) – 32:33 2:2 Проворов (Веренски) – 39:21 (sh) 2:3 Гюнтер (Ингрэм) – 64:27
В составе победителей голами отметились Лоусон Круз, Олли Мяяття и Дилан Гюнтер. За «Коламбус» отличились Джастин Дэнфорт и российский защитник Иван Проворов.
Отметим, что «Юта» одержала вторую подряд победу после неудачной серии из пяти поражений. В следующем матче «Коламбус» сыграет с «Рейнджерс», а «Юта» встретится с «Каролиной».
Материалы по теме
Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:
Комментарии
- 7 февраля 2025
-
05:53
-
05:51
-
05:46
-
05:42
-
05:35
-
04:55
-
04:47
-
04:37
-
04:34
-
04:15
-
04:13
-
04:08
-
03:52
-
03:48
-
03:47
-
02:37
-
02:22
-
00:54
-
00:41
- 6 февраля 2025
-
23:50
-
23:40
-
23:30
-
23:25
-
23:23
-
23:19
-
23:15
-
23:13
-
23:07
-
23:05
-
23:00
-
22:47
-
22:45
-
22:41
-
22:39
-
22:35