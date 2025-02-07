Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу в матче с «Филадельфией»
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В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31 1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07 1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17 2:2 Фёрстер (Андре, Конечны) – 27:23 (pp) 3:2 Мичков (Аболс, Драйсдейл) – 31:19 3:3 Эллер (Рэддиш) – 46:23 3:4 Чикран (Карлсон, Рэддиш) – 52:05
В составе победителей голами отметились Коннор Макмайкл, Ларс Эллер, Джейкоб Чикран и российский нападающий Александр Овечкин. За «Филадельфию» отличились Тайсон Фёрстер и россиянин Матвей Мичков, оформивший дубль.
В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Питтсбургом», а «Вашингтон» встретится с «Ютой».
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