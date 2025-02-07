Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу в матче с «Филадельфией»

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между командами «Филадельфия Флайерз» и «Вашингтон Кэпиталз». Гости одержали победу со счётом 4:3.

В составе победителей голами отметились Коннор Макмайкл, Ларс Эллер, Джейкоб Чикран и российский нападающий Александр Овечкин. За «Филадельфию» отличились Тайсон Фёрстер и россиянин Матвей Мичков, оформивший дубль.

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Питтсбургом», а «Вашингтон» встретится с «Ютой».

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