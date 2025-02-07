Ассист Ивана Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси» и прервать серию поражений
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В ночь с 6 на 7 февраля мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Руа (Макнэбб) – 23:09 0:2 Теодор (Олофссон, Барбашёв) – 31:18 0:3 Айкел (Ханифин, Уайтклауд) – 44:06 1:3 Палат (Ноэсен, Братт) – 55:43 (pp)
Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашёв отметился результативным пасом в комбинации со вторым голом гостей. Заброшенными шайбами отметились Николя Руа, Ши Теодор и Джек Айкел у «Вегаса», а также Ондржей Палат в составе «Дэвилз».
Эта победа позволила занимающему третье место в Западной конференции «Вегасу» прервать серию поражений из четырёх матчей.
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