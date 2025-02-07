Ассист Ивана Барбашёва помог «Вегасу» обыграть «Нью-Джерси» и прервать серию поражений

В ночь с 6 на 7 февраля мск на льду арены «Пруденшиал-центр» в Ньюарке (США, штат Нью-Джерси) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Джерси Дэвилз» и «Вегас Голден Найтс». Гости выиграли встречу со счётом 3:1.

Российский нападающий «Голден Найтс» Иван Барбашёв отметился результативным пасом в комбинации со вторым голом гостей. Заброшенными шайбами отметились Николя Руа, Ши Теодор и Джек Айкел у «Вегаса», а также Ондржей Палат в составе «Дэвилз».

Эта победа позволила занимающему третье место в Западной конференции «Вегасу» прервать серию поражений из четырёх матчей.