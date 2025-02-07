«Тампа» обыграла «Оттаву» с тремя очками Никиты Кучерова и вратаря Андрея Василевского
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В ночь с 6 на 7 февраля мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штата Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 09:23 (pp) 1:1 Амадио (Штюцле, Шабо) – 25:27 2:1 Хагель (Макдона, Василевский) – 30:14 3:1 Пойнт (Кучеров, Гонсалвес) – 55:44 4:1 Чернак (Пойнт) – 59:08 5:1 Чаффи (Рэддиш, Лиллеберг) – 59:34
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отметился результативной передачей, которая помогла игрокам его команды забросить ставшую победной вторую шайбу. Его одноклубник нападающий Никита Кучеров оформил два ассиста в ситуациях с первым и третьим голами «Лайтнинг».
За «Тампу» забивали Джейк Гюнцель, Брэндон Хагель, Брейден Пойнт, Эрик Чернак и Митчелл Чаффи, у «Оттавы» отличился Майкл Амадио.
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