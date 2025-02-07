«Тампа» обыграла «Оттаву» с тремя очками Никиты Кучерова и вратаря Андрея Василевского

В ночь с 6 на 7 февраля мск на льду «Амали-Арены» в Тампе (США, штата Флорида) завершился матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Тампа-Бэй Лайтнинг» и «Оттава Сенаторз». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 3:1.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский отметился результативной передачей, которая помогла игрокам его команды забросить ставшую победной вторую шайбу. Его одноклубник нападающий Никита Кучеров оформил два ассиста в ситуациях с первым и третьим голами «Лайтнинг».

За «Тампу» забивали Джейк Гюнцель, Брэндон Хагель, Брейден Пойнт, Эрик Чернак и Митчелл Чаффи, у «Оттавы» отличился Майкл Амадио.