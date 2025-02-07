Александр Овечкин: сколько голов на сегодня — 15 шайб до рекорда Гретцки

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Игра, проходившая на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США), завершилась победой гостей со счётом 4:3.
Таким образом, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 15 шайб.
В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач. Всего за карьеру в НХЛ на счету российского нападающего 1463 матча, в которых он забил 879 голов и сделал 711 результативных передач при коэффициенте полезности «+61».
Овечкина поздравили с юбилейной отметкой в 700 передач:
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