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Мичков стал второй звездой матча «Филадельфия» — «Вашингтон», Овечкин — третьей

Мичков стал второй звездой матча «Филадельфия» — «Вашингтон», Овечкин — третьей
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Российские нападающие Александр Овечкин (39 лет, «Вашингтон Кэпиталз») и Матвей Мичков (20 лет, «Филадельфия Флайерз») вошли в число звёзд матча регулярного чемпионата между своими клубами, который завершился в Филадельфии в ночь с 6 на 7 февраля мск победой «Кэпиталз» со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31     1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07     1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17     2:2 Фёрстер (Андре, Конечны) – 27:23 (pp)     3:2 Мичков (Аболс, Драйсдейл) – 31:19     3:3 Эллер (Рэддиш) – 46:23     3:4 Чикран (Карлсон, Рэддиш) – 52:05    

Оформивший дубль Мичков был признан экспертами НХЛ второй звездой встречи. Овечкин, на счету которого одна заброшенная шайба, получил статус третьей звезды.

Первой звездой матча стал защитник «Вашингтона» Джейкоб Чикран, который забросил победную шайбу своей команды на 53-й минуте игры, а также отметился результативным пасом.

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