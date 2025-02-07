Гол Тренина и передача Хуснутдинова помогли «Миннесоте» обыграть «Каролину»

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

В составе победителей голами отметились Винни Хиностроза и российский нападающий Яков Тренин. Форвард «Уайлд» Марат Хуснутдинов записал на свой счёт результативную передачу. За «Каролину» отличился Себастьян Ахо, которому ассистировали россиянин Андрей Свечников и Сет Джарвис.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Айлендерс», а «Каролина» встретится с «Ютой».