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Гол Тренина и передача Хуснутдинова помогли «Миннесоте» обыграть «Каролину»

Гол Тренина и передача Хуснутдинова помогли «Миннесоте» обыграть «Каролину»
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Тренин (Хуснутдинов, Богосян) – 02:55     2:0 Хиностроза (Сперджен, Бродин) – 40:49     2:1 Ахо (Джарвис, Свечников) – 57:12    

В составе победителей голами отметились Винни Хиностроза и российский нападающий Яков Тренин. Форвард «Уайлд» Марат Хуснутдинов записал на свой счёт результативную передачу. За «Каролину» отличился Себастьян Ахо, которому ассистировали россиянин Андрей Свечников и Сет Джарвис.

В следующем матче «Миннесота» сыграет с «Айлендерс», а «Каролина» встретится с «Ютой».

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