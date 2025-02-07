Овечкин вышел в лидеры среди российских снайперов сезона НХЛ, опередив Кучерова

39-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое первое место в рейтинге лучших снайперов текущего регулярного сезона НХЛ среди российских игроков, поразив ворота в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:3).

Этот гол стал для Александра 26-м в сезоне, у нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на одну заброшенную шайбу меньше. При этом Овечкин затратил на достижение текущего показателя меньше матчей — 38 против 51 у Кучерова.

Общее количество заброшенных Александром Овечкиным шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру теперь составляет 879, от повторения снайперского рекорда НХЛ всех времён, принадлежащего канадцу Уэйну Гретцки, его отделяет 15 голов.

Видео: Овечкин впервые после травмы вышел на лёд