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Овечкин вышел в лидеры среди российских снайперов сезона НХЛ, опередив Кучерова

Овечкин вышел в лидеры среди российских снайперов сезона НХЛ, опередив Кучерова
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39-летний нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин вышел на чистое первое место в рейтинге лучших снайперов текущего регулярного сезона НХЛ среди российских игроков, поразив ворота в матче с «Филадельфией Флайерз» (4:3).

НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31     1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07     1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17     2:2 Фёрстер (Андре, Конечны) – 27:23 (pp)     3:2 Мичков (Аболс, Драйсдейл) – 31:19     3:3 Эллер (Рэддиш) – 46:23     3:4 Чикран (Карлсон, Рэддиш) – 52:05    

Этот гол стал для Александра 26-м в сезоне, у нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова на одну заброшенную шайбу меньше. При этом Овечкин затратил на достижение текущего показателя меньше матчей — 38 против 51 у Кучерова.

Общее количество заброшенных Александром Овечкиным шайб в регулярных чемпионатах НХЛ за карьеру теперь составляет 879, от повторения снайперского рекорда НХЛ всех времён, принадлежащего канадцу Уэйну Гретцки, его отделяет 15 голов.

Регулярный чемпионат НХЛ. Календарь
Регулярный чемпионат НХЛ. Турнирная таблица

Видео: Овечкин впервые после травмы вышел на лёд

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