Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Передача Торопченко не помогла «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Флоридой»

Передача Торопченко не помогла «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Флоридой»
Комментарии

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимала на своей площадке «Флориду Пантерз». Гости одержали победу со счётом 3:2

НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Болдюк (Сутер, Торопченко) – 03:31     1:1 Самоскевич (Беннетт, Ткачук) – 07:09     1:2 Ткачук (Экблад, Барков) – 16:54 (pp)     2:2 Сундквист (Томас, Фаулер) – 25:18 (pp)     2:3 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 59:48    

В составе победителей голами отметились Мэки Самоскевич, Мэттью Ткачук и Сэм Райнхарт. За «Сент-Луис» отличились Захари Болдюк и Оскар Сундквист. Российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Чикаго», а «Флорида» встретится с «Оттавой».

Материалы по теме
Уважение и восхищение! 26 россиян — в символических сборных клубов НХЛ в XXI веке
Фото
Уважение и восхищение! 26 россиян — в символических сборных клубов НХЛ в XXI веке

Самый высокооплачиваемый россиянин в НХЛ:

Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android