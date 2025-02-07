Передача Торопченко не помогла «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Флоридой»
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В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимала на своей площадке «Флориду Пантерз». Гости одержали победу со счётом 3:2
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Болдюк (Сутер, Торопченко) – 03:31 1:1 Самоскевич (Беннетт, Ткачук) – 07:09 1:2 Ткачук (Экблад, Барков) – 16:54 (pp) 2:2 Сундквист (Томас, Фаулер) – 25:18 (pp) 2:3 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 59:48
В составе победителей голами отметились Мэки Самоскевич, Мэттью Ткачук и Сэм Райнхарт. За «Сент-Луис» отличились Захари Болдюк и Оскар Сундквист. Российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко записал на свой счёт результативную передачу.
В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Чикаго», а «Флорида» встретится с «Оттавой».
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