Передача Торопченко не помогла «Сент-Луису» избежать поражения в матче с «Флоридой»

В Сент-Луисе (США) на стадионе «Энтерпрайз-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Сент-Луис Блюз» принимала на своей площадке «Флориду Пантерз». Гости одержали победу со счётом 3:2

В составе победителей голами отметились Мэки Самоскевич, Мэттью Ткачук и Сэм Райнхарт. За «Сент-Луис» отличились Захари Болдюк и Оскар Сундквист. Российский нападающий «Блюз» Алексей Торопченко записал на свой счёт результативную передачу.

В следующем матче «Сент-Луис» сыграет с «Чикаго», а «Флорида» встретится с «Оттавой».

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