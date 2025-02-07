Матвей Мичков отреагировал на поражение «Филадельфии» в матче с «Вашингтоном»

Российский нападающий «Филадельфии Флайерз» Матвей Мичков прокомментировал поражение своей команды в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4). Россиянин отметился дублем.

«Хорошая игра. К сожалению, не получилось выиграть. Есть над чем работать. Надеюсь, в будущем эти голы принесут уверенность не только мне, но и команде. Последние игры были тяжёлыми, мы три игры подряд не могли забить. Дай бог, чтобы дальше было лучше. Когда забиваешь, приходит уверенность. Это добавляет сил.

Планы на паузу есть, но раскрывать не будем. Подготовимся к следующим играм как следует», — приводит слова Мичкова официальный сайт «Филадельфии».

Дубль в матче с «Вашингтоном» стал для Мичкова третьим за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ — до этого он отличился дважды в выездной встрече с «Эдмонтоном» (3:4) 16 октября 2024 года, а также в выездной игре с «Бостоном» (3:4) 7 декабря 2024 года.