Джон Торторелла оценил игру Матвея Мичкова в матче между «Филадельфией» и «Вашингтоном»

Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался об игре российского нападающего Матвея Мичкова в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4). Напомним, россиянин отметился дублем.

«Матвей играл очень хорошо. Аболс и Мичков хорошо играли вместе», — приводит слова Тортореллы официальный сайт „Филадельфии“.

Дубль в матче с «Вашингтоном» стал для Мичкова третьим за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ — до этого он отличился дважды в выездной встрече с «Эдмонтоном» (3:4) 16 октября 2024 года, а также в выездной игре с «Бостоном» (3:4) 7 декабря 2024 года.

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