Джон Торторелла оценил игру Матвея Мичкова в матче между «Филадельфией» и «Вашингтоном»
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Главный тренер «Филадельфии Флайерз» Джон Торторелла высказался об игре российского нападающего Матвея Мичкова в матче с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4). Напомним, россиянин отметился дублем.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31 1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07 1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17 2:2 Фёрстер (Андре, Конечны) – 27:23 (pp) 3:2 Мичков (Аболс, Драйсдейл) – 31:19 3:3 Эллер (Рэддиш) – 46:23 3:4 Чикран (Карлсон, Рэддиш) – 52:05
«Матвей играл очень хорошо. Аболс и Мичков хорошо играли вместе», — приводит слова Тортореллы официальный сайт „Филадельфии“.
Дубль в матче с «Вашингтоном» стал для Мичкова третьим за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ — до этого он отличился дважды в выездной встрече с «Эдмонтоном» (3:4) 16 октября 2024 года, а также в выездной игре с «Бостоном» (3:4) 7 декабря 2024 года.
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