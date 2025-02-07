Мичков едва не оформил хет-трик, попытавшись забить «Вашингтону» лакросс-гол

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». «Столичные» одержали победу со счётом 4:3.

Российский нападающий «Филадельфии» Матвей Мичков попытался забить «Вашингтону» лакросс-гол в третьем периоде. Напомним, россиянин оформил дубль в этой встрече.

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Дубль в матче с «Вашингтоном» стал для Мичкова третьим за карьеру в регулярных чемпионатах НХЛ — до этого он отличился дважды в выездной встрече с «Эдмонтоном» (3:4) 16 октября 2024 года, а также в выездной игре с «Бостоном» (3:4) 7 декабря 2024 года.