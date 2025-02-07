Латвийский игрок «Филадельфии» рассказал об общении с Мичковым на русском языке

Латвийский нападающий «Филадельфии Флайерз» Родриго Аболс рассказал об общении с форвардом Матвеем Мичковым на русском языке по ходу матча с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4).

«Мич сказал, что для него было здорово, что я могу говорить по-русски, мы могли обмениваться мыслями сразу же после смен, ведь он не так уверенно говорит по-английски. Это хороший игрок, с каждым днём он чувствует себя всё увереннее здесь. Знаю, что в этой лиге я играл не так много, но я много поиграл в других местах, поэтому могу помочь ему адаптироваться, что-то подсказать. Здорово, что мы можем коммуницировать – я знаю, чего он хочет на льду, это помогает и мне», — приводит слова Аболса официальный сайт «Филадельфии».

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Питтсбургом», а «Вашингтон» встретится с «Ютой».