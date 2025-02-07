Латвийский игрок «Филадельфии» рассказал об общении с Мичковым на русском языке

Латвийский нападающий «Филадельфии Флайерз» Родриго Аболс рассказал об общении с форвардом Матвеем Мичковым на русском языке по ходу матча с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4).
«Мич сказал, что для него было здорово, что я могу говорить по-русски, мы могли обмениваться мыслями сразу же после смен, ведь он не так уверенно говорит по-английски. Это хороший игрок, с каждым днём он чувствует себя всё увереннее здесь. Знаю, что в этой лиге я играл не так много, но я много поиграл в других местах, поэтому могу помочь ему адаптироваться, что-то подсказать. Здорово, что мы можем коммуницировать – я знаю, чего он хочет на льду, это помогает и мне», — приводит слова Аболса официальный сайт «Филадельфии».
В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Питтсбургом», а «Вашингтон» встретится с «Ютой».
- 7 февраля 2025
-
08:50
-
08:39
-
08:30
-
08:25
-
08:16
-
08:08
-
08:02
-
07:46
-
07:26
-
07:22
-
07:17
-
07:05
-
06:50
-
06:24
-
06:07
-
06:06
-
05:53
-
05:51
-
05:46
-
05:42
-
05:35
-
04:55
-
04:47
-
04:37
-
04:34
-
04:15
-
04:13
-
04:08
-
03:52
-
03:48
-
03:47
-
02:37
-
02:22
-
00:54
-
00:41