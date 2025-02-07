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Латвийский игрок «Филадельфии» рассказал об общении с Мичковым на русском языке

Латвийский игрок «Филадельфии» рассказал об общении с Мичковым на русском языке
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Латвийский нападающий «Филадельфии Флайерз» Родриго Аболс рассказал об общении с форвардом Матвеем Мичковым на русском языке по ходу матча с «Вашингтон Кэпиталз» (3:4).

НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31     1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07     1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17     2:2 Фёрстер (Андре, Конечны) – 27:23 (pp)     3:2 Мичков (Аболс, Драйсдейл) – 31:19     3:3 Эллер (Рэддиш) – 46:23     3:4 Чикран (Карлсон, Рэддиш) – 52:05    

«Мич сказал, что для него было здорово, что я могу говорить по-русски, мы могли обмениваться мыслями сразу же после смен, ведь он не так уверенно говорит по-английски. Это хороший игрок, с каждым днём он чувствует себя всё увереннее здесь. Знаю, что в этой лиге я играл не так много, но я много поиграл в других местах, поэтому могу помочь ему адаптироваться, что-то подсказать. Здорово, что мы можем коммуницировать – я знаю, чего он хочет на льду, это помогает и мне», — приводит слова Аболса официальный сайт «Филадельфии».

В следующем матче «Филадельфия» сыграет с «Питтсбургом», а «Вашингтон» встретится с «Ютой».

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