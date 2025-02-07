НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 7 февраля
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Сегодня, 7 февраля, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели семь встреч, ещё две продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
Окончен
5 : 1
Оттава Сенаторз
Оттава
1:0 Гюнцель (Пойнт, Кучеров) – 09:23 (pp) 1:1 Амадио (Штюцле, Шабо) – 25:27 2:1 Хагель (Макдона, Василевский) – 30:14 3:1 Пойнт (Кучеров, Гонсалвес) – 55:44 4:1 Чернак (Пойнт) – 59:08 5:1 Чаффи (Гленденинг, Рэддиш) – 59:34
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
Окончен
2 : 3
ОТ
Юта
Солт-Лейк-Сити
1:0 Дэнфорт (Харрис) – 05:51 1:1 Круз (Доан, Кесселринг) – 22:06 1:2 Мяяття (Бьюгстад) – 32:33 2:2 Проворов (Веренски) – 39:21 (sh) 2:3 Гюнтер (Ингрэм) – 64:27
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
1 : 3
Вегас Голден Найтс
Парадайс
0:1 Руа (Макнэбб) – 23:09 0:2 Теодор (Олофссон, Барбашёв) – 31:18 0:3 Айкел (Ханифин, Уайтклауд) – 44:06 1:3 Палат (Ноэсен, Братт) – 55:43 (pp)
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31 1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07 1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17 2:2 Фёрстер (Андре, Конечны) – 27:23 (pp) 3:2 Мичков (Аболс, Драйсдейл) – 31:19 3:3 Эллер (Рэддиш) – 46:23 3:4 Чикран (Карлсон, Рэддиш) – 52:05
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Тренин (Хуснутдинов, Богосян) – 02:55 2:0 Хиностроза (Сперджен, Бродин) – 40:49 2:1 Ахо (Джарвис, Свечников) – 57:12
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 04:00 МСК
Сент-Луис Блюз
Сент-Луис
Окончен
2 : 3
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 Болдюк (Сутер, Торопченко) – 03:31 1:1 Самоскевич (Беннетт, Ткачук) – 07:09 1:2 Ткачук (Экблад, Барков) – 16:54 (pp) 2:2 Сундквист (Томас, Болдюк) – 25:18 (pp) 2:3 Ткачук (Райнхарт, Барков) – 59:48
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 05:00 МСК
Калгари Флэймз
Калгари
Окончен
2 : 4
Колорадо Эвеланш
Денвер
1:0 Юбердо (Уигар, Коронато) – 03:22 (pp) 1:1 Макар (Маккиннон, Тэйвз) – 21:20 1:2 Лехконен (Маккиннон, Нечас) – 25:34 1:3 Нечас (Маккиннон, Макар) – 39:42 (pp) 1:4 Нечас (Малински, Келли) – 52:53 2:4 Андерссон (Поспишил, Кадри) – 58:14
Две игры продолжаются в данный момент.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 06:00 МСК
Сиэтл Кракен
Сиэтл
Окончен
1 : 3
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
0:1 Майерс (Таварес, Марнер) – 07:23 0:2 Макманн (Райлли, Доми) – 18:53 (pp) 0:3 Нис (Маккейб, Мэттьюс) – 32:37 1:3 Толванен (Бьёркстранд, Даккорд) – 45:43
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 06:30 МСК
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
3-й период
0 : 1
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
0:1 Джошуа (Зутер, Майерс) – 48:04 (pp)
Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 79 очков после 54 сыгранных встреч.
В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Виннипег Джетс» с 79 очками после 55 матчей.
Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.
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