Овечкин забил и догнал Эспозито, «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм». Главное к утру

39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 879-ю шайбу и догнал Фила Эспозито по результативности за всю историю НХЛ, «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка английской лиги, ярославский «Локомотив» первым из всех клубов КХЛ оформил путёвку в плей-офф. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».