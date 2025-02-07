Овечкин забил и догнал Эспозито, «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм». Главное к утру
39-летний российский капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 879-ю шайбу и догнал Фила Эспозито по результативности за всю историю НХЛ, «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка английской лиги, ярославский «Локомотив» первым из всех клубов КХЛ оформил путёвку в плей-офф. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Александр Овечкин догнал Фила Эспозито в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.
- «Ливерпуль» разгромил «Тоттенхэм» и вышел в финал Кубка лиги.
- «Локомотив» стал первым клубом в нынешнем сезоне КХЛ, обеспечившим себе место в плей-офф.
- Александр Овечкин забил 879-й гол в НХЛ.
- ЦСКА получил отказ в трансфере крайнего защитника из бразильской «Баии» — Сантана.
- Иван Илич находится в России, чтобы завершить свой переход в «Спартак» — GdS.
- Матвей Мичков в матче с «Вашингтоном» оформил третий дубль в НХЛ за карьеру.
- Гол Александра Овечкина помог «Вашингтону» одержать победу в матче с «Филадельфией».
- Хет-трик Торреса помог «Барселоне» разгромить «Валенсию» в Кубке Испании.
- Статую Роналду установили в центре Нью-Йорка в честь 40-летия футболиста.
- «Тампа» обыграла «Оттаву» с тремя очками Никиты Кучерова и вратаря Андрея Василевского.
- «Фиорентина» разгромила «Интер» в доигровке матча 14-го тура Серии А.
- «Торпедо» отыгралось с 0:2 и победило «Спартак» по буллитам.
- «Северсталь» едва не упустила преимущество в три шайбы, но победила ЦСКА.
- Дабл-дабл и 42 очка Леброна принесли «Лейкерс» победу над «Голден Стэйт», у Карри 37 очков.
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