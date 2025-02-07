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Главный тренер «Вашингтона» рассказал про огромный вклад Овечкина в успешную игру клуба

Главный тренер «Вашингтона» рассказал про огромный вклад Овечкина в успешную игру клуба
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери рассказал про огромный вклад российского капитана команды Александра Овечкина в успешную игру клуба.

«Невероятно, как он продолжает забивать на этом уровне в его возрасте. Мы просто наслаждаемся этим и радуемся, что он играет за нас. Это впечатляет и даёт много энергии команде. Он продолжает делать это в важные моменты в важных матчах. Все эти годы его ведёт желание побеждать и забивать важные голы, которые будут помогать команде», — приводит слова Карбери пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз».

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

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