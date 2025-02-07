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«Здорово быть частью его погони за Гретцки». Защитник «Вашингтона» Чикран — об Овечкине

«Здорово быть частью его погони за Гретцки». Защитник «Вашингтона» Чикран — об Овечкине
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Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Джейкоб Чикран высказался о совместной игре с российским нападающим столичного клуба Александром Овечкиным.

«Играть с Овечкиным в одной команде круто! Я рос, наблюдая за его игрой. Здорово быть частью его погони [за Гретцки]. Наблюдать за его достижениями – привилегия для команды. Он продолжает забивать, это очень круто», — приводит слова Чикрана пресс-служба «Вашингтон Кэпиталз».

Напомним, Овечкин сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 15 шайб.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

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