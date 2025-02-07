«Он может быть невероятным игроком для НХЛ». Карбери — о Матвее Мичкове

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после победного матча с «Филадельфией Флайерз» (4:3) оценил игру российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова.

«У него хорошее индивидуальное мастерство. Мы знали, на что он способен с шайбой. Видеотренеры разбирали это, поэтому Линдгрен был готов [к попытке лакросса]. Он умён. То, как он уходит в отрыв или в ситуациях 2 в 1… Тут то же самое, что с О [Овечкиным] и голами в пустые ворота – многим это покажется ерундой, но для такого надо чувствовать шайбу на инстинктивном уровне. Не успеешь голову поднять, как он вновь выбежит 1 в 0. Это не совпадение, он очень хорошо читает такие ситуации, всегда знает, где окажется шайба. Он может быть невероятным игроком для НХЛ», — цитирует Карбери пресс-служба «Вашингтона».