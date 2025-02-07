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«Он может быть невероятным игроком для НХЛ». Карбери — о Матвее Мичкове

«Он может быть невероятным игроком для НХЛ». Карбери — о Матвее Мичкове
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери после победного матча с «Филадельфией Флайерз» (4:3) оценил игру российского нападающего «лётчиков» Матвея Мичкова.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31     1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07     1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17     2:2 Фёрстер (Андре, Конечны) – 27:23 (pp)     3:2 Мичков (Аболс, Драйсдейл) – 31:19     3:3 Эллер (Рэддиш) – 46:23     3:4 Чикран (Карлсон, Рэддиш) – 52:05    

«У него хорошее индивидуальное мастерство. Мы знали, на что он способен с шайбой. Видеотренеры разбирали это, поэтому Линдгрен был готов [к попытке лакросса]. Он умён. То, как он уходит в отрыв или в ситуациях 2 в 1… Тут то же самое, что с О [Овечкиным] и голами в пустые ворота – многим это покажется ерундой, но для такого надо чувствовать шайбу на инстинктивном уровне. Не успеешь голову поднять, как он вновь выбежит 1 в 0. Это не совпадение, он очень хорошо читает такие ситуации, всегда знает, где окажется шайба. Он может быть невероятным игроком для НХЛ», — цитирует Карбери пресс-служба «Вашингтона».

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