Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Лидер «Колорадо» Маккиннон высказался о повреждении капитана «Питтсбурга» Кросби

Лидер «Колорадо» Маккиннон высказался о повреждении капитана «Питтсбурга» Кросби
Аудио-версия:
Комментарии

Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о повреждении капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и оценил, может ли форвард «пингвинов» пропустить Турнир четырёх наций.

«Я связался с Кросби, чтобы узнать, как обстоят дела с его травмой. Думаю, что с ним всё в порядке, однако это определённо пугает.

Я могу себе представить, что Сидни сыграет на Турнире четырёх наций. Я не хочу говорить за него, но он очень-очень сильный человек. Надеюсь, всё будет в порядке», — приводит слова Маккиннона журналист Эрик Фрэнсис на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, капитан «пингвинов» покинул игру с «Нью-Джерси Дэвилз» в третьем периоде из-за повреждения руки. Левая рука канадского форварда оказалась зажата между защитником «Дэвилз» Люком Хьюзом и нападающим Эриком Хаулой. После эпизода Кросби, держась за руку, ушёл в раздевалку, но позже вернулся.

Материалы по теме
Кросби провёл тренировку на льду, ранее форвард проходил обследование на предмет травмы
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android