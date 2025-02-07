Лидер «Колорадо» Маккиннон высказался о повреждении капитана «Питтсбурга» Кросби

Лидер «Колорадо Эвеланш» Натан Маккиннон высказался о повреждении капитана «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби и оценил, может ли форвард «пингвинов» пропустить Турнир четырёх наций.

«Я связался с Кросби, чтобы узнать, как обстоят дела с его травмой. Думаю, что с ним всё в порядке, однако это определённо пугает.

Я могу себе представить, что Сидни сыграет на Турнире четырёх наций. Я не хочу говорить за него, но он очень-очень сильный человек. Надеюсь, всё будет в порядке», — приводит слова Маккиннона журналист Эрик Фрэнсис на своей странице в социальной сети Х.

Напомним, капитан «пингвинов» покинул игру с «Нью-Джерси Дэвилз» в третьем периоде из-за повреждения руки. Левая рука канадского форварда оказалась зажата между защитником «Дэвилз» Люком Хьюзом и нападающим Эриком Хаулой. После эпизода Кросби, держась за руку, ушёл в раздевалку, но позже вернулся.