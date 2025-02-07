Овечкин забросил 35 шайб в играх против команд Тортореллы, это новый рекорд для форварда

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз» главного тренера Джона Тортореллы. Игра, проходившая на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США), завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин забросил 35 шайб в играх против команд Тортореллы, что является новым рекордом для форварда. Ранее рекорд составлял 34 гола во встречах против клубов Линди Раффа.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.