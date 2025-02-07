Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам на последних минутах периодов

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Игра, проходившая на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США), завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Форвард столичного клуба забросил на последней минуте периода в 98-й раз за карьеру. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин повторил рекорд НХЛ, принадлежащий Уэйну Гретцки по голам на последних минутах любого периода.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.