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Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам на последних минутах периодов

Александр Овечкин повторил рекорд Уэйна Гретцки по голам на последних минутах периодов
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Игра, проходившая на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США), завершилась победой гостей со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31     1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07     1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17     2:2 Фёрстер (Андре, Конечны) – 27:23 (pp)     3:2 Мичков (Аболс, Драйсдейл) – 31:19     3:3 Эллер (Рэддиш) – 46:23     3:4 Чикран (Карлсон, Рэддиш) – 52:05    

Форвард столичного клуба забросил на последней минуте периода в 98-й раз за карьеру. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Овечкин повторил рекорд НХЛ, принадлежащий Уэйну Гретцки по голам на последних минутах любого периода.

В нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач.

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