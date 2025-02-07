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«Довольно впечатляюще». Вратарь «Вашингтона» — о попытке Мичкова забить лакросс-гол

«Довольно впечатляюще». Вратарь «Вашингтона» — о попытке Мичкова забить лакросс-гол
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Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен прокомментировал попытку российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова забить лакросс-гол.

«Я увидел, как он начал заходить на лакросс, и подумал: «О, чёрт, мне лучше подняться выше к перекладине». Довольно впечатляюще. Я думаю, что сегодня Мичков был лучшим игроком на льду», — приводит слова Линдгрена журналистка Бейли Джонсон на своей странице в социальной сети Х.

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». «Столичные» одержали победу со счётом 4:3.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31     1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07     1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17     2:2 Фёрстер (Андре, Конечны) – 27:23 (pp)     3:2 Мичков (Аболс, Драйсдейл) – 31:19     3:3 Эллер (Рэддиш) – 46:23     3:4 Чикран (Карлсон, Рэддиш) – 52:05    
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