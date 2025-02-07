«Довольно впечатляюще». Вратарь «Вашингтона» — о попытке Мичкова забить лакросс-гол

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Чарли Линдгрен прокомментировал попытку российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова забить лакросс-гол.

«Я увидел, как он начал заходить на лакросс, и подумал: «О, чёрт, мне лучше подняться выше к перекладине». Довольно впечатляюще. Я думаю, что сегодня Мичков был лучшим игроком на льду», — приводит слова Линдгрена журналистка Бейли Джонсон на своей странице в социальной сети Х.

В Филадельфии (США) на стадионе «Уэллс Фарго-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Филадельфия Флайерз» принимала на своей площадке «Вашингтон Кэпиталз». «Столичные» одержали победу со счётом 4:3.