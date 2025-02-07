Кучеров сравнялся с Ковальчуком по количеству сезонов с 25+ голами среди россиян

Российский нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров стал первым российским игроком, забросившим 25 шайб в этом сезоне НХЛ. Это случилось в игре с «Оттавой Сенаторз» 5 февраля.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Кучеров сравнялся с Ильёй Ковальчуком по количеству сезонов с 25+ голами среди россиян. Теперь на счету хоккеистов таких сезонов 10. Форварды делят третье место в списке. Вторую строчку делят российский нападающий «Питтсбург Пингвинз» Евгений Малкин и Сергей Фёдоров — по 12. Рекорд среди россиян по количеству сезонов с 25+ голами принадлежит Александру Овечкину из «Вашингтон Кэпиталз» — 19.