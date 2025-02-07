Овечкин стал третьим игроком в истории НХЛ, кто забил 600 голов в равных составах

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в недавно завершившемся матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Игра, проходившая на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США), завершилась победой гостей со счётом 4:3.

Как сообщает TSN StatsCentre на своей странице в социальной сети Х, Овечкин забросил свою 600-ю шайбу в равных составах в регулярках и плей-офф НХЛ. По данному показателю Александр стал третьим игроком в истории лиги. Больше 39-летнего форварда забрасывали Горди Хоу (615) и Уэйн Гретцки (692).