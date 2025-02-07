Канадский защитник «Сибири» Тревор Мёрфи вернулся в расположение клуба, сообщает пресс-служба новосибирской команды.

Напомним, игрок обороны 26 января 2025 года покинул расположение команды по семейным обстоятельствам. 29-летнему Мёрфи принадлежат клубные бомбардирские и ассистентские рекорды для игроков обороны «Сибири». В текущем сезоне на счету канадского защитника 48 матчей, в которых Мёрфи набрал 48 (10+38) очков с показателем полезности «-2».

Напомним, «Сибирь» находится на восьмой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 54 очка за 51 встречу.