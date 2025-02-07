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Расписание матчей МХЛ на 7 февраля 2025 года

Расписание матчей МХЛ на 7 февраля 2025 года
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Сегодня, 7 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 11:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Не начался
Чайка
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Не начался
Омские Ястребы
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 17:30 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Не начался
Ирбис
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Не начался
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
Тайфун
Приморский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 70 очков после 41 матча. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 64 очка после 41 игры. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 64 очка за 41 матч. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (62), на третьем — «Ирбис» (60).

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