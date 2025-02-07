Расписание матчей МХЛ на 7 февраля 2025 года

Сегодня, 7 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 07 февраля 2025, пятница. 11:00 МСК МХК Молот Пермь Не начался Чайка Нижний Новгород Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК Белые Медведи Челябинск Не начался Омские Ястребы Омск Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 07 февраля 2025, пятница. 17:30 МСК Тюменский Легион Тюмень Не начался Ирбис Казань Кто победит в основное время? П1 X П2

OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат 07 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК АКМ Новомосковск Новомосковск Не начался Мамонты Югры Ханты-Мансийск Кто победит в основное время? П1 X П2

В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 70 очков после 41 матча. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 64 очка после 41 игры. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.

В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 64 очка за 41 матч. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (62), на третьем — «Ирбис» (60).