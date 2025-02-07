Расписание матчей МХЛ на 7 февраля 2025 года
Поделиться
Сегодня, 7 февраля, пройдут пять матчей регулярного OLIMPBET Чемпионата МХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Молодёжной хоккейной лиги.
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 11:00 МСК
МХК Молот
Пермь
Не начался
Чайка
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 15:00 МСК
Белые Медведи
Челябинск
Не начался
Омские Ястребы
Омск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 17:30 МСК
Тюменский Легион
Тюмень
Не начался
Ирбис
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
АКМ Новомосковск
Новомосковск
Не начался
Мамонты Югры
Ханты-Мансийск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET МХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
СКА-1946
Санкт-Петербург
Не начался
Тайфун
Приморский край
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
В турнирной таблице Золотого дивизиона Западной конференции первое место занимает МХК «Спартак». Красно-белые набрали 70 очков после 41 матча. На втором месте находится «СКА-1946», у команды 64 очка после 41 игры. На третьей строчке располагается «Локо» — 57 очков после 40 встреч.
В турнирной таблице Золотого дивизиона Восточной конференции первое место занимают «Мамонты Югры», набрав 64 очка за 41 матч. На втором месте находятся «Омские Ястребы» (62), на третьем — «Ирбис» (60).
Материалы по теме
Комментарии
- 7 февраля 2025
-
10:15
-
10:10
-
10:05
-
10:00
-
09:51
-
09:40
-
09:32
-
09:20
-
09:11
-
09:00
-
08:50
-
08:39
-
08:30
-
08:25
-
08:16
-
08:08
-
08:02
-
07:46
-
07:26
-
07:22
-
07:17
-
07:05
-
06:50
-
06:24
-
06:07
-
06:06
-
05:53
-
05:51
-
05:46
-
05:42
-
05:35
-
04:55
-
04:47
-
04:37
-
04:34