Расписание матчей ВХЛ на 7 февраля 2025 года
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Сегодня, 7 февраля, пройдут четыре встречи OLIMPBET Чемпионата России — ВХЛ. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием игрового дня Всероссийской хоккейной лиги.
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
07 февраля 2025, пятница. 17:00 МСК
Молот
Пермь
Не начался
Торпедо-Горький
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
07 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
АКМ
Тульская область
Не начался
Нефтяник
Альметьевск
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
07 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Олимпия
Кирово-Чепецк
Не начался
Рязань-ВДВ
Рязань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
OLIMPBET Чемпионат России ВХЛ
07 февраля 2025, пятница. 19:00 МСК
Барс
Казань
Не начался
ХК Тамбов
Тамбов
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Турнирную таблицу Всероссийской хоккейной лиги возглавляет «Металлург» из Новокузнецка, который набрал 73 очка после 49 сыгранных матчей. На втором месте находится «Рубин» с 72 очками. Замыкает тройку лидеров «Динамо» из Санкт-Петербурга (72). На последнем месте в регулярном чемпионате ВХЛ расположился клуб «Юнисон-Москва», который сумел заработать лишь 31 очко за 49 встреч.
Действующим обладателем Кубка Петрова является «Нефтяник» из Альметьевска.
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