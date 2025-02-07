Овечкин в шайбе от повторения рекорда по голам в НХЛ среди европейцев в возрасте 39 лет

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Игра, проходившая на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США), завершилась победой гостей со счётом 4:3.

39-летний Овечкин записал на свой счёт 26-й гол в нынешнем сезоне. Как сообщает портал Quant Hockey, Александр в одной шайбе от рекорда по голам в НХЛ среди европейцев в возрасте 39 лет. Этот рекорд делят Даниэль Альфредссон из Швеции и Теэму Селянне из Финляндии — по 27 голов.

Рекорд НХЛ по голам в возрасте 39 лет принадлежит Горди Хоу из Канады — 39 шайб.