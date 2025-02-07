Овечкин в шайбе от повторения рекорда по голам в НХЛ среди европейцев в возрасте 39 лет
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Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин отметился заброшенной шайбой в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с «Филадельфией Флайерз». Игра, проходившая на стадионе «Уэллс Фарго-центр» в Филадельфии (США), завершилась победой гостей со счётом 4:3.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:00 МСК
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
Окончен
3 : 4
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
1:0 Мичков (Санхайм) – 17:31 1:1 Овечкин (Фехервари, Строум) – 19:07 1:2 Макмайкл (Протас, Чикран) – 24:17 2:2 Фёрстер (Андре, Конечны) – 27:23 (pp) 3:2 Мичков (Аболс, Драйсдейл) – 31:19 3:3 Эллер (Рэддиш) – 46:23 3:4 Чикран (Карлсон, Рэддиш) – 52:05
39-летний Овечкин записал на свой счёт 26-й гол в нынешнем сезоне. Как сообщает портал Quant Hockey, Александр в одной шайбе от рекорда по голам в НХЛ среди европейцев в возрасте 39 лет. Этот рекорд делят Даниэль Альфредссон из Швеции и Теэму Селянне из Финляндии — по 27 голов.
Рекорд НХЛ по голам в возрасте 39 лет принадлежит Горди Хоу из Канады — 39 шайб.
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