30-летний американский нападающий «Миннесоты» повторил достижение Кирилла Капризова
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В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 февраля 2025, пятница. 03:30 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
Окончен
2 : 1
Каролина Харрикейнз
Роли
1:0 Тренин (Хуснутдинов, Богосян) – 02:55 2:0 Хиностроза (Сперджен, Бродин) – 40:49 2:1 Ахо (Джарвис, Свечников) – 57:12
Победную шайбу во встрече забросил 30-летний нападающий «Миннесоты» Винни Хиностроза. Как сообщает пресс-служба «дикарей», Хиностроза повторил достижение Кирилла Капризова, забросив победную шайбу в своём дебютном матче за «Уайлд».
Напомним, «Миннесота» забрала Винни Хинострозу с драфта отказов, куда форвард был отправлен клубом «Нэшвилл Предаторз».
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