30-летний американский нападающий «Миннесоты» повторил достижение Кирилла Капризова

В Сент-Поле (США) на стадионе «Эксел Энерджи-центр» состоялся очередной матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), в котором «Миннесота Уайлд» принимала на своей площадке «Каролину Харрикейнз». Хозяева одержали победу со счётом 2:1.

Победную шайбу во встрече забросил 30-летний нападающий «Миннесоты» Винни Хиностроза. Как сообщает пресс-служба «дикарей», Хиностроза повторил достижение Кирилла Капризова, забросив победную шайбу в своём дебютном матче за «Уайлд».

Напомним, «Миннесота» забрала Винни Хинострозу с драфта отказов, куда форвард был отправлен клубом «Нэшвилл Предаторз».