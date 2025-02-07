Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

«Быдлячество» судей КХЛ идёт сверху». Карандин про общение арбитров с игроками и тренерами

«Быдлячество» судей КХЛ идёт сверху». Карандин про общение арбитров с игроками и тренерами
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший советский арбитр Юрий Карандин рассказал про общение судей Континентальной хоккейной лиги с хоккеистами и тренерами команд.

— Сегодня любой молодой судья может спокойно «гавкнуть» на самых ярких мастеров КХЛ — на того же Радулова или Шипачёва. И получить такой же ответ.

— От кого идёт такая «культура»?
— Тут главные вопросы — к руководителю судейского корпуса. Извините за выражение, «быдлячество» идёт именно сверху.

Вы только посмотрите программу «Судейская». Её автор Гучек, кажется, глубже понимает правила, чем его соведущие. И даже самому гибкому арбитру последних десятилетий Вайсфельду его фирменной гибкости не хватает. Юлят, одну и ту же ситуацию переворачивают с ног на голову, потом обратно на ноги и всё равно завершают головой. И всё это в стиле «чего изволите», без понимания сути хоккея и профессии арбитра.

Так стоит ли удивляться, что такими же гибкими и циничными становятся и некоторые молодые арбитры. К сожалению, берут пример. Отсюда и общая атмосфера, — приводит слова Карандина Russia-Hockey.

Материалы по теме
Эксклюзив
В КХЛ отреагировали на высказывание Андрея Разина про судей лиги
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android