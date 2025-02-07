«Быдлячество» судей КХЛ идёт сверху». Карандин про общение арбитров с игроками и тренерами

Бывший советский арбитр Юрий Карандин рассказал про общение судей Континентальной хоккейной лиги с хоккеистами и тренерами команд.

— Сегодня любой молодой судья может спокойно «гавкнуть» на самых ярких мастеров КХЛ — на того же Радулова или Шипачёва. И получить такой же ответ.

— От кого идёт такая «культура»?

— Тут главные вопросы — к руководителю судейского корпуса. Извините за выражение, «быдлячество» идёт именно сверху.

Вы только посмотрите программу «Судейская». Её автор Гучек, кажется, глубже понимает правила, чем его соведущие. И даже самому гибкому арбитру последних десятилетий Вайсфельду его фирменной гибкости не хватает. Юлят, одну и ту же ситуацию переворачивают с ног на голову, потом обратно на ноги и всё равно завершают головой. И всё это в стиле «чего изволите», без понимания сути хоккея и профессии арбитра.

Так стоит ли удивляться, что такими же гибкими и циничными становятся и некоторые молодые арбитры. К сожалению, берут пример. Отсюда и общая атмосфера, — приводит слова Карандина Russia-Hockey.