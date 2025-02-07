Форвард «Трактора» Кадейкин ответил, в каком городе КХЛ лучшая атмосфера на арене

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин ответил на вопрос, в каком городе Континентальной хоккейной лиги лучшая атмосфера на арене.

«Сложно ответить на этот вопрос. В каждом городе своя атмосфера, это невозможно сравнить. Везде есть свои фишки, за которые приятно цепляться.

На самом деле, я – счастливый человек. Мне повезло поиграть в хороших клубах, везде атмосфера была просто сумасшедшей. «Арена Мытищи», ледовый дворец в Питере, «Арена 2000», «Уфа-Арена», «СКА Арена», арена «Трактора»… У меня не повернётся язык что-то выделить, потому что мне везде было комфортно и приятно выступать. Конечно, можно подметить какие-то детали, но не более того», — заявил Кадейкин.