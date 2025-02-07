Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Форвард «Трактора» Кадейкин ответил, в каком городе КХЛ лучшая атмосфера на арене

Форвард «Трактора» Кадейкин ответил, в каком городе КХЛ лучшая атмосфера на арене
Комментарии

Нападающий «Трактора» Александр Кадейкин ответил на вопрос, в каком городе Континентальной хоккейной лиги лучшая атмосфера на арене.

«Сложно ответить на этот вопрос. В каждом городе своя атмосфера, это невозможно сравнить. Везде есть свои фишки, за которые приятно цепляться.

На самом деле, я – счастливый человек. Мне повезло поиграть в хороших клубах, везде атмосфера была просто сумасшедшей. «Арена Мытищи», ледовый дворец в Питере, «Арена 2000», «Уфа-Арена», «СКА Арена», арена «Трактора»… У меня не повернётся язык что-то выделить, потому что мне везде было комфортно и приятно выступать. Конечно, можно подметить какие-то детали, но не более того», — заявил Кадейкин.

Материалы по теме
Рябыкин назвал слабое место лидера Восточной конференции КХЛ «Трактора»
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android