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Андрей Назаров отреагировал на четырёхматчевую голевую серию Александра Овечкина в НХЛ

Андрей Назаров отреагировал на четырёхматчевую голевую серию Александра Овечкина в НХЛ
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Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на четырёхматчевую голевую серию российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в НХЛ.

«Александр Овечкин забивает четвёртый матч подряд – отличный показатель. До рекорда Гретцки осталось всего 15 голов, а для того, чтобы установить новое выдающееся достижение, — 16 шайб. Болельщики довольны, Саше аплодируют даже поклонники других команд. Атрибутика с фамилией Овечкина, которая и так разлетелась, как горячие пирожки, стала ещё популярнее.

Мы живём в непростое время, наши недруги пытаются создать нам много проблем. Но мы знаем, что обязательно преодолеем все трудности, встав плечом к плечу. Весь наш 150-миллионный бронекулак должен сплотиться вокруг нашего национального лидера в эту трудную минуту. Победа будет за нами», — сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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