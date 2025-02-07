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«Было бы огромной ошибкой». Гашек высказался о возможном допуске России на Олимпиаду-2026

«Было бы огромной ошибкой». Гашек высказался о возможном допуске России на Олимпиаду-2026
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Чешский бывший голкипер Доминик Гашек ответил на вопрос, возможно ли, что сборную России по хоккею допустят на Олимпиаду-2026 в Италии.

— На ваш взгляд, возможно ли, что сборную России допустят на Олимпиаду-2026?
— Это было бы огромной ошибкой. Олимпиада стала бы крупной рекламой российских действий (формулировка изменена в соответствии с законодательством РФ). Многие люди, включая граждан России, пострадали бы. Мы не должны этого допустить, — сказал Гашек в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

Напомним, сборная России пропускает чемпионаты мира по хоккею с 2022 года. Команда успела сыграть на Олимпиаде в том же году до отстранения, где заняла второе место. МОК примет решение по допуску сборной России по хоккею на ОИ-2026 после выборов президента с 19 по 21 марта.

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