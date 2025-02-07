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Дамир Шарипзянов заменит Джоша Ливо в Матче звёзд КХЛ

Дамир Шарипзянов заменит Джоша Ливо в Матче звёзд КХЛ
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Лучший бомбардир чемпионата, нападающий «Салавата Юлаева» Джош Ливо не сможет принять участия в Матче звёзд КХЛ из-за травмы, его в команде Дивизиона Чернышева заменит защитник «Авангарда» Дамир Шарипзянов. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Во время матча «Витязь» — СКА, состоявшегося 6 февраля, нападающий СКА и Дивизиона Тарасова Матвей Короткий получил повреждение, из-за чего лига в срочном порядке вызвала на Матч звёзд игрока МХК «Спартак» Сергея Лукьянцева. После игры стало известно, что повреждение Короткого несерьёзное и оно не помешает ему принять участие в Матче звёзд. Лигой было принято решение, что Дивизион Тарасова будет представлен двумя молодыми игроками из МХЛ.

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