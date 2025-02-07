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Обладатель Кубка Стэнли: Овечкин может замахнуться на 1000 голов. Почему нет?

Обладатель Кубка Стэнли: Овечкин может замахнуться на 1000 голов. Почему нет?
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Вице-президент КХЛ, обладатель Кубка Стэнли и легенда НХЛ Валерий Каменский оценил, может ли российский форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросить 1000 шайб в лиге.

— Овечкин может забить гол под номером 894 быстрее, чем Гретцки. Как думаете, насколько это важно для Александра?
— Я думаю, что он на это внимания не обращает. Но если он это сделает, то это, естественно, будет очень важное событие — ещё одно в его рекордной карьере. Я вообще думаю, что он может замахнуться на 1000 голов. Почему нет? 1000 голов ещё никто не забивал, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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