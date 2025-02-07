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Легенда НХЛ оценил шансы Овечкина повторить общий результат Гретцки по голам в лиге

Легенда НХЛ оценил шансы Овечкина повторить общий результат Гретцки по голам в лиге
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Вице-президент КХЛ, обладатель Кубка Стэнли и легенда НХЛ Валерий Каменский оценил шансы российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина повторить общий результат Уэйна Гретцки по голам в лиге (1016).

— Овечкину хватает всего 65 голов, чтобы повторить общий результат Гретцки по голам в НХЛ, включая плей-офф. На ваш взгляд, есть ли у Александра шансы сравняться с канадцем?
— Я думаю, что это вполне реально. Учитывая график, по которому он идёт сегодня, для него возможно повторить этот результат. Единственное — самое главное, чтобы травмы его не преследовали. А так, он любит хоккей, любит забивать, у него есть огромное желание. И я думаю, что оно у Александра не пропадёт, — сказал Каменский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Лаевским.

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