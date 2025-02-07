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Представитель Овечкина высказался о высокой результативности Александра в НХЛ

Представитель Овечкина высказался о высокой результативности Александра в НХЛ
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Агент Глеб Чистяков, являющийся представителем капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина в России, высказался о высокой результативности российского форварда в НХЛ.

«Саша забивает важнейшие голы, помогает команде переломить ход матча, вчерашняя победа в Филадельфии лишнее тому подтверждение!» — сказал Чистяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

Напомним, в нынешнем сезоне Овечкин принял участие в 38 матчах в регулярном чемпионате, в которых забил 26 голов и сделал 14 результативных передач. Александр сократил отставание от снайперского рекорда Уэйна Гретцки (894) в Национальной хоккейной лиге до 15 шайб.

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